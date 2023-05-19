شكرا لقرائتكم خبر عن كايروتا وإيجى جاز على المسرح المكشوف بالأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حفل غنائى مميز لفرقتى كايروتا وايجى جاز رؤية فنية وإخراج ماهر ذكرى يضم فاصلين ويقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة 19 مايو على المسرح المكشوف .

وخلاله تقدم فرقة كايروتا فى الفاصل الأول مجموعة من الأعمال المصرية المعاصرة الشهيرة والتى تتميز بإيقاعات سريعة خفيفة لكل من فيروز ، ماجدة الرومى وغيرهن.



البوستر الدعائى لحفل

أما الفاصل الثانى يحييه فريق إيجى جاز بقيادة عازف الساكسفون الدكتور اسامة حسن ومشاركة المطربين مريم ، نوران وعكاشة يقدم نخبة من اعمال الجاز العالمية والموسيقى اللاتينية بايقاعاتها السريعة الراقصة.

يقول ماهر ذكرى مخرج الحفل ومؤسس الفريق ان اسم كايروتا بالاسبانية يعنى صبايا القاهرة وأضاف أنه يضم 5 مطربات و5 عازفين من الشباب الموهوبين اجتمعوا بهدف نشر أحد ألوان الفنون الراقية التى تناسب مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية بطريقة متفردة، وتابع أن فريق إيجى جاز تأسس بهدف تقديم هذا اللون من الموسيقى للجمهور بأسلوب بسيط .