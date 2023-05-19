شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مستوحاة من أعمال يوسف إدريس فى ذكرى ميلاده الـ 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع الذكرى الـ 96 لميلاد أحد أهم القامات فى عالم الأدب وهو رائد القصة القصيرة الكاتب الكبير يوسف إدريس الذى ولد في مثل هذا اليوم 19 مايو من عام 1927، رغم دراسته للطب إلا أنه عشق الأدب والكتابة، وبدأ منذ سنوات الدراسة الجامعية في محاولة نشر كتاباته.

استطاع "يوسف إدريس" أن يصنع لنفسه بصمة خاصة ومميزة في رواياته وقصصه القصيرة مما دفع عدد من المخرجين لتحويلها إلى أعمال درامية، ومن أهمها

الحرام

قدمت الفنانة الراحلة فاتن حمامة فيلم بعنوان "الحرام"، وهو عن رواية للكاتب يوسف إدريس تحمل نفس الاسم، دارت أحداث الفيلم حول عزيزة وزوجها عبد الله اللذان يعملان ضمن عمال التراحيل، يصاب الزوج بالمرض الذي يقعده عن العمل، وتتعرض عزيزة للاعتداء وتحمل إلا أنها تنجح في إخفاء حملها، لأنها لا تستطيع الكشف عنه بسبب معرفة الجميع بمرض زوجها وتتوالى الأحداث إلى أن تموت عزيزة، الفيلم من بطولة فاتن حمامة وعبدالله غيث وزكى رستم، إخراج هنري بركات.

حادث شرف

قصة من ضمن مجموعة قصصية للكاتب يوسف إدريس وتم تحويلها لفيلم يحمل نفس الاسم من بطولة الفنانة زبيدة ثروت، تدور قصة الفيلم حول بنت من أجمل بنات العزبة والتى تعيش مع أخيها وزوجته وتعمل لتساعد أخيها في المعيشة. تقدم لها شاب من أهل العزبة لخطبتها برغم رفض أمه لهذا الزواج واستقرت البنت وكانت على وشك الزواج فيظهر في حياة البنت شاب مستهتر يحاول النيل منها مما أدى فسخ خطوبتها، وهو من بطولة زبيدة ثروت وشكري سرحان ويوسف شعبان، إخراج شفيق شامية.

لا وقت للحب

فيلم أنتج 1963عام ،عن قصة قصيرة نشرت بعنوان قصة حب، تدور أحداث الفيلم خلال الفترة التي وقعت فيها حادثة حريق القاهرة في عام 1952، حيث يتعرف حمزة المهندس والعضو المتطوع بالحرس القومي على مدرسة تدعى فوزية، وبعد اندلاع الحريق، يحاول الإنجليز القبض على كافة المتطوعين في الحرس القومي، فيختبيء حمزة لدى أحد أصدقائه وتتوالى الأحداث، الفيلم بطولة رشدي أباظة وفاتن حمامة وصلاح جاهين، إخراج صلاح أبو سيف.

قاع المدينة

إحدى قصص يوسف إدريس التي تم تحويلها إلى فيلم عام 1974، دارت أحداثه حول قاضي يطلب من حاجب المحكمة أن يجلب له خادمة، فيذهب إلى شهرت المرأة الفقيرة التي تحتاج إلى المال من أجل أولادها، وتقيم علاقة مع القاضي وتأخذ مقابلها المال، وعندما يمتنع عن دفع المال ترحل فيجن جنونه ويبحث عنها، الفيلم بطولة نادية لطفى ومحمود ياسين ونيللي وتوفيق الدقن، إخراج حسام الدين مصطفي.