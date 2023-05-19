شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جمال طفلة حكايتي مع الزمان: الفنانة وردة كانت تعاملني بلطف شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت غادة جمال الشهيرة بـ "طفلة حكايتي مع الزمان" ذكريات مشاركتها في الفيلم، وحكاياتها مع النجمة وردة بطلة العمل، إذ قالت: كل طاقم العمل كان يعاملني بلطف شديد ويحبني، خصوصا وردة التي كانت تسأل عني فور دخولها موقع التصوير.

وأضافت غادة جمال لـ تليفزيون الخليج 365: كانت تعاملني بحب شديد، ودائما تحضر لي الشيكولاتة والحلويات في لوكيشن التصوير، خصوصا أنها وقتها كانت محرومة من ابنتها للتو، وكانت لا تجلس في أي مكان دون أن أكون معها، كانت مثل أمي وتهتم بي ولا تتركني أبدا.





أول ظهور إعلامي لطفلة حكايتي مع الزمان

خطفت غادة جمال طفلة فيلم "حكايتي مع الزمان" الصادر عام 1974 قلوب الجمهور، والذي جسدت فيه دور ابنه النجمة وردة ضمن أحداث العمل، لكنها اختفت تماما عقب عرض الفيلم ولم تشارك في أي عمل فني، كما لم تظهر في أي لقاء إعلامي.

وفي أول ظهور إعلامي لها، تحدثت المهندسة غادة جمال لـ "تليفزيون الخليج 365"، في لقاء كشفت فيه سبب اختفائها وعدم استكمال مشوارها الفني، قائلة: نظرا لانشغالي في تصوير فيلم "حكايتي مع الزمان" انخفض مستواي الدراسي، وبعد أن كنت الأولى في مدرستي أصبحت الثانية، وشعر والدي بالقلق على مستقبل المهني، ورفض كل العروض التي جاءتني للتمثيل عقب نجاح العمل".

وأضافت غادة جمال: عرض علي النجم فريد شوقي وقتها المشاركة في بطولة فيلم "ومضى قطار العمر"، كما أن المخرج حسن الإمام كان يريد توقيع عقد احتكار معي ليجعلني فيروز الثانية، لكن والدي رفض تماما.

طفلة فيلم حكايتي مع الزمان

يشار إلى أن فيلم "حكايتي مع الزمان" حقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور السينما المصرية، والعمل من بطولة وردة، رشدي أباظة، سمير صبري، يوسف وهبي، لبلبة، نبيلة السيد، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وقصة جورج أونيه، ومن إخراج حسن الإمام

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وكانت غادة جمال لفتت الأنظار بأدائها في الفيلم، ومن أبرز مشاهدها بكائها لحظة غناء وردة أغنيتها الشهيرة "حكايتي مع الزمان".