شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد لـ ”الخليج 365”: دميانة فى "عملة نادرة" شخصية حقيقية ومختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة جومانا مراد عن كواليس مشاركتها في مسلسل "عملة نادرة" بدور "دميانة"، قائلة إنها لم تتوفع كل هذا النجاح الذي حققته الشخصية وقت عرض المسلسل، وأحببتها لأنها شخصية حقيقية وموجودة بكثرة في المجتمع.

وتابعت خلال ندوتها في الخليج 365: "شخصية دميانة مختلفة، وحتى مختلفة عن الصعيدي، اللي أنا قدمته قبل كدا، وماندو العدل مصور العمل كأنه كادرات سينمائية"، مشيرة أن العمل ناقش العديد من القضايا الهامة على الرغم من رؤية البعض له أنه قاتم، وكان يعتمد على كاست كبير وعظيم.

كما ذكرت أنه يهمها في أي عمل فني جديد تدخله أن تقدم دور مختلف وجديد عليه، بالإضافة إلى اهتمامها بعناصر العمل من إخراج وسيناريو، موضحة: "بحب أعمل حاجة جديدة عليا ومختلفة، ببقى في تحدي مع نفسي قبل أي حاجة".

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.