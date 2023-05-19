شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد فى ندوة الخليج 365: عاشقة لمصر ولدى موهبة فى اللهجات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة جومانا مراد خلال ندوتها باليوم السابع، عن سبب إتقانها للهجة المصرية، وخاصة الصعيدية في مسلسل "عملة نادرة"، قائلة إن لديها موهبة للتحدث بلهجات مختلفة، كما قامت باستعراض مهاراتها في التحدث بلهجات مختلفة، منها اللهجة المغربية.

وتابعت أن هناك كثير من الناس تمتلك موهبة التحدث بلهجات مختلفة، وناس أخرى تتحدث اللهجات بإتقان ولكن دون مهارة خاصة، وذلك غير كاف خاصة لبعض اللهجات مثل اللهجة المصرية، موضحة: "المصري ليه روح مختلفة أكثر من أي حاجة، إيقاعه سريع، وروحه دمها خفيف، ردات فعله سريعة، وأنا عندي عشق خاص لمصر والمصريين واللهجة المصرية، ولما بسافر لازم ألاقي مصريين عشان أقدر أتعامل وأفهم".

يذكر أن جومانا مراد تألقت في رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "عملة نادرة"، الذي عرض حصريا على شاشة قناة cbc، بالتزامن مع منصة watch it الإلكترونية، وهو من بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.