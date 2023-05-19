شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جمال طفلة "حكايتي مع الزمان": والدي رفض عروض فريد شوقي وحسن الإمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة جمال الشهيرة بـ "طفلة حكايتي مع الزمان"، إن والدها رفض كل العروض التي جائتها لمواصلة طريقها في عالم الفن عقب نجاح الفيلم الشهير الصادر عام 1974، ومنها عرض من النجم فريد شوقي وقتها للمشاركة في بطولة فيلم "ومضى قطار العمر"، كما أن المخرج حسن الإمام كان يريد توقيع عقد احتكار معها ليجعلها فيروز الثانية.

وأضافت غادة جمال في أول ظهور لها عبر "تليفزيون الخليج 365": والدي فعل ذلك لأنه خاف على مستقبلي المهني، فنظرا لانشغالي في تصوير فيلم "حكايتي مع الزمان" انخفض مستواي الدراسي، وبعد أن كنت الأولى في مدرستي أصبحت الثانية، وشعر والدي بالقلق ليرفض كل العروض التي جاءتني للتمثيل عقب نجاح العمل".



طفلة فيلم حكايتي مع الزمان طفلة فيلم حكايتي مع الزمان جسدت غادة جمال في فيلم "حكايتي مع الزمان" الصادر عام 1974 قلوب الجمهور، والذي جسدت فيه دور ابنه النجمة وردة ضمن أحداث العمل، ولفتت الأنظار بأدائها في الفيلم، ومن أبرز مشاهدها بكائها لحظة غناء وردة أغنيتها الشهيرة "حكايتي مع الزمان"، لكنها اختفت تماما عقب عرض الفيلم ولم تشارك في أي عمل فني، كما لم تظهر في أي لقاء إعلامي.

وحقق فيلم "حكايتي مع الزمان" نجاحا كبيرا فور عرضه بدور السينما المصرية، والعمل من بطولة وردة، رشدي أباظة، سمير صبري، يوسف وهبي، لبلبة، نبيلة السيد، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وقصة جورج أونيه، ومن إخراج حسن الإمام.