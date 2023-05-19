شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان الدعائى الأول لفيلم Killers of the Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتظار طويل من محبي السينما طرح المخرج مارتن سكورسيزي الإعلان الدعائي الأول لفيلم دراما الجريمة المرتقبKillers of the Flower Moon، والمقرر عرضه في مهرجان كان السينمائي.

يجمع الاقتباس المرتقب لكتاب ديفيد جران غير الروائي، النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكي الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل.

صدر الإعلان الدعائي لفيلم سكورسيزي الجديد في 110 ثانية، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما، واعتمد الإعلان الدعائي على تعليق صوتي واستعراض مشاهد من الفيلم دون جمل حوارية.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، إذ قال المخرج عن الممثل في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "إن الشيء الرائع في ليو ولهذا نعمل معًا كثيرًا، أنه يذهب إلى هذه الأماكن الغريبة الصعبة والمعقدة، إنه ممثل أفلام طبيعي".

ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

كتب دي كابريو في تغريدة على المقطع الدعائي للفيلم: "إنه مشروع أفتخر به ولا أطيق الانتظار لمشاركته معكم جميعًا".