شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنانة آثار الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا صباح اليوم شقيقة الفنانة آثار الحكيم، أميمة عبد الحكيم كنان، وأعلن خبر الوفاة عمر جودت نجل الفنانة آثار الحكيم.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الغالية أميمة عبد الحكيم كنان نسألكم الدعاء والفاتحة".

آثار الحكيم

كانت آثار الحكيم قدمت خلال مشوارها عدداً من الأفلام أبرزها "قاتل ما قتلش حد"، "الإخوة الغرباء"، "زيارة سرية"، "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، "من يطفئ النار"، "الدباح"، "مملكة الهلوسة"، "أيوب"، "فقراء لا يدخلون الجنة"، "الثعلب والعنب"، "الكف"، "الحلال يكسب"، "المشهد الأخير"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "قاهر الزمن"، "الرجل الصعيدي"، "طير في السما"، "بطل من ورق"، "كراكيب"، "عشش الترجمان"، "اللعبة الأخيرة"، "المشاغبات والكابتن"،"البحث عن سيد مرزوق" وغيرها من الأفلام.

وفى الدراما شاركت في مسلسلات "لا شيء يهم" عام 1977، "الرجل الذي أحبه"، "صيام صيام"، "حتى لا يختنق الحب"، "سفر الأحلام"، "الحب وأشياء أخرى"، "الزنكلوني"، "ليالي الحلمية" الجزء الثانى والثالث، "قابيل وهابيل"، "وداعاً يا ربيع العمر"، "قلبي ليس في جيبي"، "ألف ليلة وليلة"، "ترويض الشرسة"، "زيزينيا" الجزء الأول، "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أمر إزالة"، "الفرار من الحب"، "فريسكا"، "قناديل البحر"، "الحب بعد المداولة".

أعلنت آثار الحكيم اعتزالها التمثيل عام 2010 بسبب عدم وجود ما يناسبها من الأدوار، وذلك بعدما شاركت في آخر أعمالها بعنوان "الوتر المشدود" عام 2009، إلى جانب كمال أبو رية، معالى زايد، سامح الصريطى، رانيا يوسف، خيرية أحمد، أحمد خليل، نادية فهمى.