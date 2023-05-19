شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جمال طفلة "حكايتى مع الزمان": كنت أتمنى استكمال مشوار الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختفت غادة جمال طفلة فيلم "حكايتي مع الزمان" الصادر عام 1974 عن الأنظار وابتعدت عن عالم الفن، إذ لم تكرر التجربة رغم العروض الفنية التي جاءت لوالدها وقتئذ، مفضلاً أن تستكمل تعليمها.

حول ذلك القرار الذى غير وجهتها من طفلة صغيرة تعشق عالم الفن إلى مهندسة مدنية، قالت غادة جمال في أول ظهور إعلامي لها عبر "تليفزيون الخليج 365": كنت أتمنى أن استكمل مشوارى في الفن، خصوصًا أن مجال الهندسة صعبة للغاية، وانا دخلت التخصص الأصعب أيضًا".

وأشارت غادة جمال إلى أن والدها اتخذ ذلك القرار المصيري لأنه خاف على مستقبلها المهني، بعد أن انخفض مستواها الدراسي وخرجت نتيجة الأمتحان بالمرحلة الابتدائية وكانت الثانية على المدرسة بعد أن اعتادت الحصول على المركز الأول.

وكان والدة غادة جمال تلقى عرض من النجم فريد شوقي وقتها للمشاركة في بطولة فيلم "ومضى قطار العمر"، كما أن المخرج حسن الإمام كان يريد توقيع عقد احتكار معها ليجعلها فيروز الثانية.

طفلة فيلم حكايتي مع الزمان

جسدت غادة جمال في فيلم "حكايتي مع الزمان" دور ابنه النجمة وردة ضمن أحداث العمل، ولفتت الأنظار بأدائها في الفيلم، ومن أبرز مشاهدها بكائها لحظة غناء وردة أغنيتها الشهيرة "حكايتي مع الزمان"، لكنها اختفت تماما عقب عرض الفيلم ولم تشارك في أي عمل فني، كما لم تظهر في أي لقاء إعلامي.