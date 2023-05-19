شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عوض: شخصيتى فى مسلسل عملة نادرة نقلة مهمة بمشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب محمود عوض في مسلسل "عملة نادرة" الذي عرض في الموسم الرمضاني، موضحًا أن شخصيته كانت جديدة، وحصدت ردود فعل قوية، ولمست إشادات من محبيه.

وأضاف: شخصيتي في عملة نادرة جديدة ومختلفة، ونقلة مهمة في مشواري الفني، كل عمل أقدمه أجتهد فيه، وأنا لا أعرف ما هو العمل الذي سيمر وسيعلق مع المشاهدين، ولكني أجتهد في كل الأعمال ولدي مهمة، ولكن هناك علامات في بعض الأدوار.

يضم مسلسل عملة نادرة، عدد من الفنانين أبرزهم نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، ويشارك معها زوجها للمرة الأولى هشام عاشور.