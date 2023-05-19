شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشعل أجواء حفله بالكويت بحضور كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيًا على مسرح أرينا الكويت، ضمن حفلات صيف الكويت وسط حضور جماهيري، وذلك بعدما شهدت المدينة أجواء وترتيبات أمنية خاصة قبل الحفل، حيث أعلن منظموه نفاد جميع التذاكر منذ أيام، ونظرًا للإقبال تم تخصيص مساحة إضافية من ساحة المسرح وفتح باب الحجز لأعداد أكبر من الجمهور.

وصعد عمرو دياب للمسرح وسط تفاعل وحماس جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من محبيه قبل انطلاق الحفل بساعات قاموا خلالها بترديد أغانيه في انتظار ظهور نجمهم الكبير، وظهر الهضبة على أنغام أغنية يا أنا يا لأ التي رددها مع الجمهور، ثم قدم فاصلا من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، بحبه، وياه، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وإنت الحظ التي حرص الجمهور الكويتي على غنائها للهضبة .

وتابع عمرو دياب فقرات حفلته حيث غنى قمرين، راجع، يتعلموا، قدام مرايتها، شكرا من هنا لبكره، هتتدلع، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني القديمة التي طلبها جمهوره، وخطف عمرو دياب أنظار الجمهور باطلالته الشبابية المميزة حيث ارتدى تي شيرت أصفر اللون وبنطلون جينز سماوي، ونالت هذه الإطلالة إعجاب الجمهور الذي سارع بالتقاط الصور له وكتابة تغريدات الإعجاب عبر موقع تويتر