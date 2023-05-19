شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح "سيبك أنت".. أنغام تحيى حفلاً غنائيًا فى دبى غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا في دبى، مساء غدٍ السبت، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرحت النجمة أنغام، أحدث اغنياته بعنوان "سيبك أنت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع مادي، والكليب من إخراج الكليب جمال عادل.

وطرحت النجمة أنغام، مؤخراً أغنية "نسينا نعيش" على موقع "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت أغنية "خلينى شوية معاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.