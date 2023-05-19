شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يكشف لفاطمة مصطفى كواليس أصعب مشهد فى "ضرب نار" مع ياسمين والعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد المصرى عن كواليس مشهده مع أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز خلال مسلسل ضرب نار الذى عرض ضمن دراما شهر رمضان الماضى قائلاً للإعلامية فاطمة مصطفى أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك": "المشهد اللى جمعني مع العوضى وياسمين كان مهمًا جدًا، ولدي إيمان إن المشاهد اللى من النوعية دي لازم تتاخد من أول قطفة، بمعني أول التصوير علشان ما تتعادش وما يبانش أننا بنمثل".

وأضاف ماجد المصرى: "ياسمين عبد العزيز تعبت جدًا في المشهد ده، وأنا بشدها اتقطع جزء من ملابسها، وقالتلى بعد ما خلصنا أنا ها ألاقيها منك ولا منه، هو بيضرب وأنت تشد، لأنها فعلاً تعبت جدًا".

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وتخطى مسلسل ضرب نار بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حاجز الـ 270 مليون مشاهدة، بعد عرضه فى السباق الرمضانى المنقضى.