خسرت 30 كيلو من وزنها.. مي كساب ترتدي نفس الفستان قبل وبعد الدايت.. لن تصدقوا كيف تغيرت ملامحها؟ (صور)

كتب امير فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 03:50 مساءً - أشعلت الفنانة المصرية “مي كساب” محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بإطلالة جديدة أثارت إعجاب مواقع التواصل الإجتماعي عقب نشرها صورة، تداولها روّاد التواصل الإجتماعي.

حيث لفتت الأنظار إليها بشكل كبير وذلك بعدما فقدت الكثير من وزنها، حيث ظهرت مي كساب في أكثر من صورة بعدما فقدت وزنها وتحولت للرشاقة في مناسبات عدة.

إطلالة مي كساب الجديدة تثير الجدل

وكانت أبرز تلك الصور التي نشرتها الفنانة مي كساب، وهي ترتدي فستان منقوش في عيد ميلاد ابنتها، ممزوج بألوان هادئة وواسع الأكمام يتوسطه حزام ومدرج بطبقات ورود، وبوزن مثالي ورشيق في دبي.

فستان مي كساب يشعل مواقع التواصل

وعقب نشرها صورة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “إنستجرام” بفستان ارتدته من قبل، تبين أن خسرت الفنانة مي كساب الكثير من وزنها، حتى تغير شكلها 180 درجة بعد إجراء العملية.

يُذكر أن “كساب” كانت اردتدت الفستان من قبل منذ عامين في عام 2021، أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوجها أوكا، وكانت وعد مي كساب جمهورها بأنها تفقد وزنها الزائد، وبالفعل نفذت وعدها بعد عامين في 2023.

سر رشاقة مي كساب

وحلّت مي كساب في رمضان الماضي ضيفة على برنامج “حبر سري” الذي يعرض على قناة “القاهرة والناس”، وقالت إن سبب إجرائها لعملية تكميم المعدة لفقدان الوزن ليس بسبب التنمر عليها بسبب وزنها الزائد، ولكنها كانت تريد أن تفقد الوزن لأجل ابنتها داليدا التي كانت تحثها دائمًا على أن تصبح رشيقة وترتدي الملابس الأنيقة.

وأوضحت: “بنتي داليدا كانت السبب في أني أخسر وزني، طول الوقت تقول لي أنا عايزاكي تبقي رفيعة، وتلبسي كعب وتضعي روج، هي عايقة أوي وشايفة نفسها فاشونيستا، حينها شعرت أن عليا مسؤولية، وأني ضروري عايزة أعمل هذا الأمر من أجل صحتي لأني لم أكن أتمكن من اللعب مع أولادي، ولا أتحرك براحتي معاهم، وكان هذا الأمر أصح قرار أخدته في حياتي”.

كما أضافت أنها قررت إجراء العملية في يوم واحد وذهبت إلى أحد الأطباء لعمل كبسولة للمعدة، لكنها تلقت نصيحة بإجراء تكميم المعدة لأنها كانت تعاني من فتق بالحجاب الحاجز، وأن قرار العملية هو الأصح في حياتها.

مي كساب في مسلسل “جعفر العمدة”

وكانت شاركت الفنانة مي كساب في “مسلسل جعفر العمدة“، الذي تم عرضه على قناة dmc ومنصة Watch it، خلال السباق الرمضاني الماضي موسم 2023، وشهد المسلسل نجاح هائل وكبير.

وكان العمل من بطولة محمد رمضان وشارك فيه عدد من النجوم الكبار، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، إيمان العاصي، زينه، منة فضالي، فريدة سيف النصر، منذر ريحانه، طارق النهري، أحمد عبدالله، فتوح أحمد، سلوى خطاب، مجدي بدر، سلوى عثمان، جوري بكر، إحسان ترك.

جدير بالذكر أن مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب “سعدي جوهر”، تحت رعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

وتحدثت عن هذا المشهد قائلة فى تصريحات إعلامية: “من أول ما قرأت الدور وأنا عارفة إن المسلسل ده هيبقى ترند.. لما محمد رمصان قال شبشب ثريا ترند السيدة زينب لمدة أسبوع دموعي كانت هتنزل.. احنا بنبقى فاهمين إن ده بيغازل الجمهور”. وأضافت: “رمضان رمى الجملة دي للجمهور علشان يقولهم شبشب ثريا ترند النهاردة وفعلا طلع ترند”.

مي كساب في مسلسل “اللعبة 4”

وتشارك حاليًا الفنانة مي كساب في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، الذي يطلق عليه “دوري الأبطال” ويعرض عبر منصة شاهد VIP.

ويضم مسلسل اللعبة الجزء الرابع مجموعة متميزة من النجوم، مثل أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، أحمد شاهين، محمد أوتاكا، ميرنا جميل، سامي مغاوري، محمود عاطف، بجانب آخرين من الأجزاء القادمة، ويعد العمل من تأليف أحمد سعد والي برفقه محمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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