المخرج محمد سامي: هذه هي الفنانة الوحيدة التي أتمنى من كل قلبي اشتغل معاها؟.. إجابته غير المتوقعة صدمت الجميع !!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 03:50 مساءً - حل المخرج محمد سامي، ضيفًا على برنامج تفاعلكم، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي، وخلال لقائه كشف العديد من الأسرار حول مشواره الفني، إلى جانب رده على الاتهامات التي وجهت له من البعض ضد أعماله الفنية والتي وصفوها بـ الاستهلاك السريع، وكشف أيضًا عن الفنانة التي يتمنى العمل معها.

ورد المخرج محمد سامي في فقرة “25 سؤالًا” في لقائه مع برنامج: «الفنانة التي لو عملت معي ستظهر بشكل مختلف؟ هي الفنانة عبلة كامل».

وتابع: «أهم نصيحة حصلت عليها هي نصيحة من صديقي عماد زيادة لما عدت للساحة بعد نسل الأغراب، فقال لي: لما ترجع ميكونش جواك غل أو روح انتقام».

وأردف: «القضية التي أحب تسليط الضوء عليها هي التي لها علاقة بالمرأة ومعاملة المرأة بشكل أحسن وتمكينها في المجتمع».

وردًا على سؤال: «مين أشطر.. محمد سامي المخرج أم محمد سامي المؤلف؟» أجاب قائلًا: «محمد سامي المؤلف شغال عند محمد سامي المخرج، فالمخرج هو الأهم».

محمد سامي يرد على الانتقادات ويؤكد: أعمالي ليست استهلاكية

وخلال اللقاء، رد المخرج محمد سامي على الاتهامات التي توجه لأعماله الفنية بأنها أعمال تجارية استهلاكية.

قائلًا: “أعمالي ليست للاستهلاك السريع ولو هذا صحيح لم نكن لنتذكر “الأسطورة” و”البرنس” و”مع سبق الإصرار” و”آدم”.

وتابع سامي موضحًا: من يقول هذا هم أشخاص لم تحقق أعمالهم نجاح ويحاولون تقليل مجهود ونجاح الآخرين.

وفيما يقال عنه إنه خلال التصوير يتشاجر ويشتم العاملين معه قال محمد سامي: لا أسب من يعمل معي لكني أكون في حالة عصبية بسبب الضغوطات ولأنني أريد أن يظهر العمل في أحسن صورة.

وخلال اللقاء أكد محمد سامي أن لن يعمل مجددًا مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد آخر عمل جمعهما، أما فيما يخص الموضوعات التي يحب طرحها في أعماله قال إنه يهتم بمناقشة قضايا المرأة وحقوقها وتمكينها في المجتمع.

مسلسل “جعفر العمدة

ويواصل المخرج محمد سامي الاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان والذي عرض بموسم رمضان 2023 الماضي وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

وكان العمل من بطولة محمد رمضان وشارك فيه عدد من النجوم الكبار، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، إيمان العاصي، زينه، منة فضالي، فريدة سيف النصر، منذر ريحانه، طارق النهري، أحمد عبدالله، فتوح أحمد، سلوى خطاب، مجدي بدر، سلوى عثمان، جوري بكر، إحسان ترك.

جدير بالذكر أن مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب “سعدي جوهر”، تحت رعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

فيلم “هارلي”

كما عرض لمحمد سامي مؤخراً “فيلم هارلي” ضمن موسم أفلام عيد الفطر والذي قام بالمشاركة في كتابته مع مخرج العمل “محمد سمير مبروك” وتخطت إيراداته حاجز الـ 33 مليون جنيه وسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال السينمائية.

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وعدد آخر من النجوم والفنانين.

تدور احداث الفيلم حول أن يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

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