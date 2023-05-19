شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية فنية.. طفلة فيلم حكايتى مع الزمان تنفعل على حسن الإمام وضحك أبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعمال سينمائية مميزة تحمل بصمات حسن الإمام، منها "الخطايا"، "زقاق المدق"، "خلي بالك من زوزو"، وعٌرف المخرج الراحل بسيطرته على لوكيشن التصوير وإدارته الحازمة لكل عناصر العمل، لكن الطفلة غادة جمال بطلة فيلم "حكايتي مع الزمان" كان لها رد فعل أخر على المخرج أثناء تصوير العمل الصادر عام 1974.

استعادت غادة جمال ذكريات تصوير الفيلم في لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365”، إذ قالت: دائمًا كان المخرج حسن الإمام عصبيًا مع الجميع داخل لوكيشن التصوير، لكنه معي كان لطيفًا للغاية، باستثناء مرة وحيدة أثناء تصوير أحد المشاهد، فوجئت به بـ "يزعق" لي"".

وأضافت طفلة فيلم حكايتي مع الزمان: المشهد كان عبارة عن أنني أشاهد المطربة وردة في التليفزيون وأبكي، وأقول جملة " أنا عايزة ماما"، وحفظت الجملة بالفعل، لكنني لم أبكي، وانفعل علي وطلب مني أن أنظر إلى شاشة التليفزيون وأبكي، وبعفوية شديدة مني قولت له "إزاي عايزني أعيط والتليفزيون مقفول والفيشة متشالة"، انت الغلطان أنا مش غلطانة".

وقالت: فوجئت بكل الموجودين في الاستوديو ترتستم على وجوههم علامات الاستغراب والضحك أيضا، ولسان حالهم يتساءل كيف لهذه البنت الصغيرة أن تصرخ في وجه حسن الإمام.

أول ظهور لـ طفلة فيلم حكايتي مع الزمان

اختفت غادة جمال طفلة فيلم "حكايتي مع الزمان" الصادر عام 1974 عن الأنظار وابتعدت عن عالم الفن، إذ لم تكرر التجربة رغم العروض الفنية التي جاءت لوالدها وقتئذ، مفضلا أن تستكمل تعليمها.

حول ذلك القرار الذي غير وجهتها من طفلة صغيرة تعشق عالم الفن إلى مهندسة مدنية، قالت غادة جمال في أول ظهور إعلامي لها عبر تليفزيون الخليج 365": كنت أتمنى أن استكمل مشواري في الفن، خصوصا أن مجال الهندسة صعبة للغاية، وانا دخلت التخصص الأصعب أيضا".