شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى لـ فاطمة مصطفى: "مشهد اكتشاف خيانة زوجتى فى ضرب نار كان صعبًا للغاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد المصرى كواليس واحد من أصعب مشاهده خلال مسلسل ضرب نار الذى عرض ضمن دراما رمضان الماضى قائلاً لبرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى: "مشهد انتقام زيدان بعد معرفته بخيانة زوجته كان صعبًا للغاية، وكنت متأثرًا للغاية لفترة بعد تقديمه، لأنه مشهد مرهق، وبمثابة صدمة شديدة للشخصية عقب فعله كل شيء لأجلها وعدم بخله عن والدة ابنته الوحيدة".

كما تطرق الفنان ماجد المصرى إلى كواليس مسلسل ضرب نار الذى عرض ضمن دراما رمضان الماضى، قائلاً حول شخصية زيدان الذى لعبها ضمن أحداث المسلسل بقوله: "الشخصية حافلة بمناطق كثيرة جدًا ما بين قمة الشر، واستسهال القتل إن لزم الأمر مثلما ظهر مع أول مشهد لي ضمن أحداث المسلسل، وقمة الحب والطيبة مع أشقائه وياسمين عبد العزيز الذى أحبها بصورة كبيرة".

وعن ذلك أضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى : "كلنا جوانا الخير والشر، وبالتالي كان على مذاكرة شخصية زيدان بالشكل الأمثل".

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وتخطى مسلسل ضرب نار بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حاجز الـ 270 مليون مشاهدة، بعد عرضه فى السباق الرمضانى المنقضى.