شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تجسد دور دكتورة صيدلانية فى فيلم البعبع مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة ياسمين صبرى شخصية دكتورة صيدلانية بسيطة خلال فيلم "البعبع" الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة وتواصل تصويره حاليًا، وخلال الأحداث تلتقى بأمير كرارة الذى يجسد دور مجرم يتوب عن الإجرام، ويحدث بينهما العديد من المواقف المشوقة.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

وفى سياق متصل تواصل ياسمين صبرى تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب مع النجم محمد إمام، والذى تجسد فيه شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، والفيلم يشارك في بطولته ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين و إمام للمرة الثالثة فى السينما.

وعلى جانب آخر تواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.

وتعود ياسمين صبرى إلى السينما فى 2023 بـ 3 أفلام دفعة واحدة بعد غياب 4 سنوات، اذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى