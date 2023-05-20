أحمد سعد وحماقى وأحمد زاهر فى حفل زفاف ابنة حميد الشاعرى

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الفن مشاركه الكابو فرحته بزفاف ابنته، ومن الحاضرين النجم محمد حماقي الذى أحيا فقرة غنائية، كما حضر كل من النجم أحمد سعد والمخرج محمد سامي وحمدى بدر وإيهاب توفيق وأحمد أيوب وأكرم حسني ومي عمر ومصطفى شوقي ومحمد قماح ومحمد محيى وحسام حسني والإعلامية منى الشاذلى.

وأحيا الهضبة عمرو دياب حفل زفاف نبيلة حميد الشاعرى وشيوان الذى يقام الآن داخل أحد الفنادق الكبرى، وحضر الحفل كل من: النجمة يسرا، الفنان أحمد عصام وزوجته، والفنان مجدى الشاعرى شقيق الكابو، والفنان هيثم نبيل وطاهر فوزى وعدد من نجوم الفن والعائلة.

ورقص أبو العروسة حميد الشاعرى مع الهضبة عمرو دياب خلال غنائه كما مازحه عمرو دياب قائلا له: "أول مرة نغنى ببدل بعد الترنجات".

يذكر أن النجم حميد الشاعري احتفل بعقد قران ابنته نبيلة وعريسها شيوان منذ أيام داخل إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة فى إطار عائلى.

وحل مؤخرًا الفنان حميد الشاعرى ضيفًا على برنامج "وكمن" الذى يهتم بمطربى الثمانينيات والتسعينيات، وتقدمه الإعلامية مها السنباطى وهشام حنفى نجم الأهلى السابق على إذاعة أون سبورت أف أم 93.7 وكشف حميد الشاعرى عن بداية مشواره فى الغناء وتحديدًا ألبوم عيونها مع فرقة المزداوية مشيرًا إلى أن هذا الألبوم لم يحقق نجاحًا ولكن المفارقة أن أغنية عيونها أصبحت "تريند" فى الوقت الحالى بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إطلاقها.

وقال الشاعرى إنه رغم عدم نجاح ألبوم عيونها لكن شركة سونار المنتجة فى ذلك الوقت كانت مؤمنة بموهبتى، وأصرت على العمل معًا مجددًا وأنتجنا بعد ذلك البوم رحيل الذى حقق نجاحًا مذهلاً وتحديدًا أغنية "وين أيامك وين" التى تعتبر بداية الانطلاقة الحقيقية لمسيرتى فى الغناء، واعتبر الشاعرى أن أغنية "عينى" التى جمعته مع المطرب هشام عباس من أنجح أغانى الدويتو التى قدمها خلال مسيرته.

وكشف الشاعري، خلال حواره عن كواليس اكتشافه لبعض نجوم جيل التسعينيات، منهم: مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وحكيم، وغيرهم من النجوم حيث قال الشاعرى: "اكتشفت مصطفى قمر خلال وجودى بالصدفة فى العجمى .. وأثناء سيرى فوجئت بوجود تجمع من الجمهور فى أحد الأماكن .. ووجدت وقتها مصطفى قمر يغنى بالجيتار بصحبة الشاعر سامح العجمى والجمهور يلتف حولهما .. وفوجئت وقتها بموهبة مصطفى قمر الغنائية ومن هنا بدأت رحلته مع الغناء بعد أن قررت التعاقد معه من خلال شركة سونار للإنتاج.

أما عن اكتشاف الفنان حكيم فقال حميد: اكتشفه بالصدفة من خلال ابنة شقيق حكيم التى التقى بها فى أحد أماكن تصوير الإعلانات وقالت له إن شقيق والدها صوته أفضل منه .. فقرر وقتها مقابلته وضمه لشركة سونار وأطلقوا وقتها أول ألبومات حكيم "نظرة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.