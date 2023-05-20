شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستأنف تصوير فيلم ع الزيرو بعد توقف أشهر بسبب دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم محمد رمضان وأبطال فيلمه الجديد "ع الزيرو" تصوير المشاهد اليوم الجمعة، بعد فترة توقف عدة أشهر بسبب الانشغال بتصوير مسلسلات رمضان الماضى، حيث صور رمضان عددًا من مشاهد الفيلم في سبتمبر الماضى والتي جمعته ببطلة الفيلم نيللى كريم والطفل منذر مهران الذى يجسد دور ابن محمد رمضان خلال الأحداث.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

ويعرض لمحمد رمضان حاليًا في السينمات فيلم "هارلى" ويشارك في بطولته مى عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى مسلسل "جعفر العمدة" وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.