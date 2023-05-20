شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري في كان لحضور فيلمها التونسي "بنات ألفة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجدت النجمة هند صبرى فى مهرجان كان السينمائى الدولى، لحضور فيلمها "بنات ألفة" المشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان، والذي تقوم ببطولته النجمة هند صبري، إخراج وتأليف التونسية كوثر بن هنية.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم التونسي بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية ومن بطولة النجمة هند صبري للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان. الفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وعبرت هند صبري عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى في تاريخها بعد مشاركة فيلمها مع المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي صمت القصور في قسم نظرة َوحصوله على جائزة الكاميرا الذهبية وقتها، وهي المرة الأولى للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.

كوثر بن هنية مخرجة تونسية ولدت بسيدي بوزيد وتابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة «لا فيميس» بباريس ولتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس وقدمت فيلمها القصير الأول «أنا وأختي والشيء» وفي سنة 2010 الفيلم الوثائقي «الأئمة يذهبون إلى المدرسة» وتشارك عام 2013 في عديد المهرجانات بفيلم قصير هو «يد اللوح» الفائز بأكثر من عشر جوائز منها التانيت الذهبي من ايام قرطاج السينمائية. أما فيلمها الطويل الأول «شلاط تونس» فقد أفتتح في مهرجان كان قسم الأسيد و حاز على عديد الجوائز العالمية.