شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد أرمل ويبحث عن الزواج والاستقرار فى فيلم "مندوب مبيعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان بيومى فؤاد خلال أحداث فيلمه الجديد "مندوب مبيعات" الذى استأنف تصويره مؤخرًا في دبى، شخصية رجل يعمل في دبى وتوفيت زوجته، وبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، ولكنه يواجه صعوبات في الأمر، اذ تفشل علاقاته بشكل دائمًا حتى يتعرف على أيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

واحتفل بيومى فؤاد بطرح فيلمه الجديد "الصف الأخير" يوم الأربعاء الماضى 17 مايو في دور العرض، ويشارك في بطولته تيام قمر ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وتدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

وينتظر بيومى طرح فيلم جديد أيضاً يوم الأربعاء المقبل وهو فيلم "شوجر دادى" من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.