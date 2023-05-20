السيسي يؤدي العمرة.. ويبكي أمام قبر الرسول

كتب امير فتحي في السبت 20 مايو 2023 03:50 صباحاً - قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأداء مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما قام بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وكان في استقبال السيسي عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة شؤون المسجد النبوي جمعان العسيري, و قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني, وعددٌ من المسؤولين.

وقد تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صور للرئيس السيسي امام قبر الرسول محمد في المسجد النبوي حيث بدا عليه التأثر واضحا.