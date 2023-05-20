شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لوفاة النجم سمير صبري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت الذكرى الأولى لوفاة النجم سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا يوم 20 مايو 2022، داخل أحد فنادق بالقاهرة، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

تميز سمير صبرى وسط جيله بتعدد مواهبه الفنية، ما بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج، وظهرت بوادر حبه للفن والتمثيل منذ صغره عندما أقنع جاره الفنان الراحل عبدالحليم حافظ أنه أجنبى وليس مصريا واسمه "بيتر"، وأعتقد العندليب لمدة عام كامل أنه أمريكى الأصل، ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية.

وتبنى عبد الحليم حافظ الموهبة الجديدة سمير صبري، بعد ما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج الأوروبى.

وفاة سمير صبري

ومن مفارقات القدر أن الفنان الراحل مثّل مشهد وفاته بنفس الطريقة داخل الفندق في فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد وعرض عام 2019.

سمير صبري وتقديم البرامج

كان لسمير صبري العديد من البرامج الناجحة، ويعد أحد أبرز نجوم التمثيل الذين دخلوا هذا المجال وتألقوا فيه بشدة، ومنها "ما يطلبه المستمعون" باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها "هذا المساء" و"كان زمان" و"النادي الدولي".

أفلام سمير صبري

شارك سمير صبري وتولى بطولة العديد من الأفلام في السينما المصرية "ومنها "جحيم تحت الماء" و"جحيم 2" و"البحث عن فضيحة" و"الأخوة الأعداء" و"مضى قطار العمر" و"حكايتي مع الزمان" و"أخطر رجل في العالم" وغيرها من الأعمال.