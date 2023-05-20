شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الثانية لوفاة ملك الكوميديا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الذكرى الثانية لوفاة ملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا 20 مايو عام 2021، في أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدا من أبرز معالمهما.

ولد سمير غانم 15 يناير عام 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ورغم ذلك إلا أنه أحب التمثيل، والذي كان بدايته التقائه بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، ثم انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد عام 1970.



ثلاثي أضواء المدينة

وشارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها "30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل، وحب على شاطىء ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".

وكان زواجه من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز المحطة الأهم في حياته، حيث تعرف عليها عندما تقابلا في مسرحية "أهلا يا دكتور"، وعلى مدار 4 سنوات -فترة تقديم المسرحية- بدأت قصة الحب تتشكل بينهما دلال وسمير، وبدأ الاهتمام المتبادل، وتقول دلال إن سمير كان يقوم بتوصيلها إلى منزلها بعد العمل.



سمير غانم مع عادل إمام

فى أحد اللقاءات التلفزيونية قال سمير غانم مازحًا إن أفضل طريقة للتخلص من المرأة التى تطارده أن يتزوجها، لذلك قرر الزواج من دلال التى كانت شديدة الغيرة عليه أثناء عملهما معًا فى مسرحية أهلًا يا دكتور، وبعد انتهاء عرض مسرحية أهلًا تزوجت دلال عبد العزيز من سمير غانم فى عام 1984، ونتج هذا الزواج ابنتاهما النجمتان دنيا وإيمى .