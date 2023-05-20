شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تلتقى بعصام كاريكا ومحمد يحيى وعزيز الشافعى لأجل أغانٍ جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت المطربة ديانا حداد خلال هذه الأيام بعدد من صناع الأغانى لاختيار أغانٍ جديدة تقوم بتسجيلها لطرحها خلال موسم الصيف، ومن الموسيقيين الذين التقت بهم كل من عصام كاريكا وزيزو فاروق ومحمد يحيى وعزيز الشافعى.

كانت قد حلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل على الكشوطى، رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، وكشفت خلال الحوار حقيقة اعتزالها الفن بعد الشائعات الكثيرة التى طالتها الفترة الماضية.

وقالت ديانا حداد إنها لم تعتزل الفن وإنما قررت أخذ فترة استراحة قصيرة من مواقع التواصل الاجتماعى بلغت 3 أسابيع، والتى استغلتها لتحضير مشارعها الغنائية الجديدة، موضحة: "أنا أخذت استراحة ومسحت كل الصور، ووقفت كل السوشيال ميديا فترة 3 أسابيع وكانت فترة استراحة ومراجعة كتير أشياء والرجوع بحاجات جديدة

كما أشارت إلى أنها تعرضت للعديد من الشائعات خلال تلك الفترة، إذ أن هناك شائعة انتشرت حول حجابها واعتزالها الفن بعد مشاركة صورة لها من العمرة ترجع إلى قبل 5 سنوات فضلا عن شائعات زواجها ومرضها بسبب ابتعادها فى تلك الفترة عن مواقع التواصل الاجتماعى.