شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الرسوم المتحركة Supa Team 4 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض مسلسل الرسوم المتحركة والمغامرات الجديد Supa Team 4 يوم 20 يوليو المقبل على منصة Netflix، ويروي قصة 4 فتيات مراهقات يعشن في مدينة "لوساكا" الأفريقية المستقبلية الجديدة، واللاتي يتم تجنيدهن من جانب عميلة سرية متقاعدة لا تزال ملتزمة بمهمة إنقاذ العالم حتى وإن لم يكن لديها ميزانية لذلك.



فيلم Supa Team 4

وخلال رحلة الفتيات الـ4 من فتيات مدرسة يتعاملن مع الواجبات الدراسية إلى بطلات خارقات سرّيات لصد الأشرار الخارقين، تتحوّل تلك الفتيات من فريق متناقض من الصديقات إلى "فريق الخارقات الأربعة".



supa team 4



فيلم Supa Team 4

أبطال فيلم Supa Team 4

فيلم "فريق الخارقات الأربعة" من تأليف وإخراج مالينا مولينديما، وبطولة زوفا إنجويرا، ناميسا إمديالالوز، كيماني آرثر، "نانسي سيخكوين، باميلا نومفيتي، وجون ماكميلان.