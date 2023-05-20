شكرا لقرائتكم خبر عن "على سطح الواد حمادة" بالمركز الثقافى السويدى بالإسكندرية.. غدًا الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المخرجة نسرين نور: تدور الفكرة الرئيسية للعرض عن حمادة الذي يروي ذكريات طفولته في مكان لهوه ولعبه وهو السطح وعن ما رأه وسمعه وهو طفل من جيرانه مرتادي السطح وكان يفوق مستوى وعيه وإدراكه كطفل .وقد تتبع مصائر هؤلاء جميعا لما كبر واشتد عوده ونمى وعيه وعرفنا عليها نحن ايضًا.. العرض اجتماعي ويدور في إطار واقعي.
وتابعت: الفكرة الرئيسية للعرض معنيه بعلاقة الأبناء بالأباء ومايشوبها أحيانًا من توتر وسوء فهم لا ينمحي أثره رغم مرور الأيام ، فمثلاً حمادة يحكي عن علاقته بوالده مما حدا به للارتباط بالعنصر النسائي في اهله.، والشابة التي تظهر على السطح لأداء التمرينات الرياضية وكيف تحكي لزميلها عن احساسها تجاه والدها وطبيعة العلاقة بينهما خاصة بعد أن طلق أمها، كذلك الشاب نفسه الذي يقول بما نصه أن علاقته بأصدقائه أقوى كثيرًا من علاقته بوالده.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز