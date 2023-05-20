شكرا لقرائتكم خبر عن "على سطح الواد حمادة" بالمركز الثقافى السويدى بالإسكندرية.. غدًا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "على سطح الواد حمادة" وذلك غدًا الأحد الموافق 21 مايو ولمدة خمسة أيام، بالمركز الثقافي السويدي بالإسكندرية، العرض من بطولة إياد عابد، أيمن شعبان، حنين عابد، محمد فاروق، مارتينا عادل، حسام العزازي، ندي مجدي، شذي أشرف، والأداء الصوتي إهداء من الفنان محمد خميس، موسيقي محمود السيد، تنفيذ موسيقي أحمد أمين، سينوغرافيا أسامة الهواري، مساعدو الإخراج محمد فاروق، محمد فؤاد، تأليف وإخراج نسرين نور.

وقالت المخرجة نسرين نور: تدور الفكرة الرئيسية للعرض عن حمادة الذي يروي ذكريات طفولته في مكان لهوه ولعبه وهو السطح وعن ما رأه وسمعه وهو طفل من جيرانه مرتادي السطح وكان يفوق مستوى وعيه وإدراكه كطفل .وقد تتبع مصائر هؤلاء جميعا لما كبر واشتد عوده ونمى وعيه وعرفنا عليها نحن ايضًا.. العرض اجتماعي ويدور في إطار واقعي.

وتابعت: الفكرة الرئيسية للعرض معنيه بعلاقة الأبناء بالأباء ومايشوبها أحيانًا من توتر وسوء فهم لا ينمحي أثره رغم مرور الأيام ، فمثلاً حمادة يحكي عن علاقته بوالده مما حدا به للارتباط بالعنصر النسائي في اهله.، والشابة التي تظهر على السطح لأداء التمرينات الرياضية وكيف تحكي لزميلها عن احساسها تجاه والدها وطبيعة العلاقة بينهما خاصة بعد أن طلق أمها، كذلك الشاب نفسه الذي يقول بما نصه أن علاقته بأصدقائه أقوى كثيرًا من علاقته بوالده.