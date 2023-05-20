شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يوم.. مسرحية أخرجها نجيب الريحاني وعلى الكسار عام 1926.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخرج الفنان الكبير نجيب الريحاني مسرحية عام 1926 من خلال فرقته وكان اسم المسرحية " 28 يوم " وشارك في بطولته أمام الريحاني استفان روستي وفؤاد شفيق وماري منصور، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

في نفس العام قدم علي الكسار من خلال فرقته التي تحمل اسمه نفس المسرحية وبنفس العنوان "28 يوم" وقام بتأليفها أحمد البابلي وحامد السيد وقام الكسار ببطولته واخراجها وشاركه في البطولة جبران نعوم وحامد موسي وفيكتوريا كوهين ووضع الموسيقي لتلك المسرحية زكريا أحمد والديكور لاريتشي.

مسرحيات الراحل الكبير نجيب الريحاني لم تسجل، ولكن ما تبقي منها هو مجرد نصوص وكتابات، وفرقة نجيب الريحاني كان لديها نصوص كتيرة جدا ولكن لم يتبقي منها غير القليل، وهناك 3 آلاف مخطوط لنصوص مسرحية وأوبريتات قديمة مهددة بالتلف بسبب تخزينها بشكل سيء"، موضحة أن هذه النصوص تخص المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لوزارة الثقافة ، وهناك حوالي 50 نص مسرحي لنجيب الريحاني وبديع خيري، لم تتم طباعتهم من قبل، إضافة إلى نصوص لإسماعيل رمزي وأوبريتات لسلامة حجازي وزكريا أحمد ونوت موسيقية لسيد درويش.