شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 40 عاما على وفاة ميمي شكيب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى مرور 40 عاما على وفاة الفنانة ميمي شكيب، إذ توفيت يوم 20 مايو 1983، بعد مشوار فني طويل وعن عمر ناهز 70 عاما.

اسم ميمي شكيب الحقيقي هو امينة شكيب، ولدت عام 1913 لأب يعمل مأمور بقسم عابدين، واختها الفنانة زوزو شكيب.

بداية دخول ميمي شكيب عالم الفن جاءت على يد فرقة نجيب الريحاني، لتشارك في عدد من الأعمال المسرحية، لتجسد أدوار المرأة الارستقراطية والشعبية وابنة البلد أيضا.

أفلام ميمي شكيب

دخلت ميمي شكيب مجال السينما عام 1934، وكان أول أعمالها في فيلم "ابن الشعب"، بدور صغير، ثم أخذت مساحات أكبر في أفلام لاحقة ومنها فيلم "سي عمر" عام 1941 مع نجيب الريحاني، واستمرت في تقديم الأفلام المتعددة ومنها "معلهش يا زهر"، "أخلاق للبيع"، "الحموات الفاتنات"، "نشالة هانم"، و"البحث عن فضيحة" وغيرها من الأعمال الكثيرة.

سراج منير وميمي شكيب

تزوجت ميمي شكيب من الفنان سراج منير، إذ نشأت بينهما قصة حب قوية عارضتها العائلة في البداية حتى تم الزواج بعد ذلك، وعاشت الفنانة الراحلة مع زوجها الراحل لمدة 15عاماً كونا بها ثنائى متفاهم في الوسط الفني، قبل وفاته بعد إصابته بأزمة قلبية حادة فى 1957، لتقرر ميمى عدم الزواج من بعده نهائيا معللة ذلك بحبها الشديد له وعرفانه له عن كل لحظة قضتها بصحبته.