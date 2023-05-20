شكرا لقرائتكم خبر عن الجيم والسباحة أهم هوايات سمير صبري في ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الذكرى الأولى على وفاة الفنان سمير صبرى الذى قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام والمسلسلات والأغانى التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامح التلفزيونية .

الراحل سمير صبري كان يؤمن بمقولة العقل السليم في الجسم السليم، حيث اعتاد قبل وفاته بفترة كبيرة على ممارسة تمارين الجيم داخل إحدى صالات الفنادق الكبرى، بالإضافة إلى حرصه الشديد على السباحة أيضا خاصة أن كل ذلك مفيد لصحة الانسان على حد وصفه.

صبرى كان يفضل دائما الذهاب إلى أماكن التجمعات بالساحل ومشاهدة الشباب أثناء استمتاعهم بموسم الصيف لأنه يذكره دائما بلحظات قدمها من خلال أعماله السينمائية المميزة، مثل فيلم "فى الصيف لازم نحب" وغيره.

ورحل النجم سمير صبرى، 20 مايو الماضى عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، داخل أحد الفنادق الشهيرة .

وتألق سمير صبرى فى التمثيل وقدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية التى تنوعت فيها أدواره بين الكوميديا والتراجيديا "البحث عن فضيحة، شنبو فى المصيدة، حكايتى مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، التوت والنبوت، العيال الطيبين، الأخوة الأعداء.. وغيرها"، كما أنتج 22 فيلما سينمائيا أبرزها جحيم تحت الأرض، جحيم تحت الماء، دموع صاحبة الجلالة، إنذار بالقتلفى الصيف الحب جنون ومنزل العائلة المسمومة.

وشارك فى بطولة عدد من المسلسلات «حضرة المتهم أبى، قضية رأى عام»، وأسس فرقة استعراضية كان لها شهرة واسعة، واستطاع من خلالها أن يعيد فراشة السينما سامية جمال للأضواء والرقص بعد سن الستين.