شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى ذكرى وفاة والدها: اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة دنيا سمير غانم الذكرى الثانية لوفاة والدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم، ونشرت صورة له عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم".

وتابعت: "اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلي من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا بابي️ سمير غانم".



دنيا سمير غانم

يذكر أن سمير غانم ولد 15 يناير عام 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ورغم ذلك إلا أنه أحب التمثيل، والذي كان بدايته التقائه بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، ثم انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد عام 1970.

وشارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها "30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل، وحب على شاطىء ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".

وكان زواجه من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز المحطة الأهم في حياته، حيث تعرف عليها عندما تقابلا في مسرحية "أهلا يا دكتور"، وعلى مدار 4 سنوات -فترة تقديم المسرحية- بدأت قصة الحب تتشكل بينهما دلال وسمير، وبدأ الاهتمام المتبادل، وتقول دلال إن سمير كان يقوم بتوصيلها إلى منزلها بعد العمل.

وتوفي سمير غانم رحل يوم 20 مايو 2021 بعد معاناته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وبقائه في المستشفى هو وزوجته الفنانة الكبير دلال عبد العزيز، حتى وافته المنية عن عمر يناهز 84 عاما.