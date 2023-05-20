اليوم.. "الإبحار فى الجبال" و"اليد الخضراء" ضمن عروض أيام القاهرة السينمائية

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القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلما "الإبحار فى الجبل" و"اليد الخضراء"، اليوم السبت، فى سينما زاوية ، ضمن عروض النسخة السادسة من أيام القاهرة السينمائية، التي تقام في الفترة من 17 مايو إلى 10 يونيو المقبل ويتضمن برنامجها هذا العام عرض 15 فيلما ما بين الروائي والتسجيلي من 8 دول عربية، والتي عرضت في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية البارزة حول العالم.

الإبحار في الجبال فيلم وثائقى من إخراج كريم عينوز و إنتاج الجزائر ، البرازيل ، فرنسا عام 2021 تدور أحداثه حيث يقرر صانع الأفلام كريم عينوز أن يأخذ قارباً ويعبر البحر الأبيض المتوسط وينطلق في أول رحلة له إلى الجزائر. بصحبة ذكرياته عن والدته إيراسيما وكاميرته، يروي عينوز تفاصيل الرحلة إلى وطن والده، متداخلاً بين الحاضر والماضي والمستقبل.

وسبق أن عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجاني كان السينمائي الدولي عام 2021 ، ومهرجان كوبنهاجن دوكس فى نفس العام.

فيلم "اليد الخضراء" من إخراج جُمانة منّاع، وهو تسجيلى روائى من إنتاج فلسطين عام 2022 ويصور الفيلم الصراعات بين سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية واقطفي النبات الفلسطينيين بطريقة تتنقل بين الواقعية والخيالية. وبلمحة من الفكاهة الساخرة، يسلط الفيلم الضوء على الحب والصمود والمعرفة الموروثة لتلك التقاليد في إطار سياسي بارز.

وسبق أن عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجانى كامدِن السينمائي الدولي عام 2022 ومهرجان لايبزيغ الدولي للأفلام الوثائقية فى نفس العام.

ومن الأفلام المصرية المعروضة ضمن البرنامج، فيلم «ب 19» للمخرج أحمد عبد الله، حيث يعرض للمرة الأولى في السينما في 30 مايو الجاري، بعد عرضه في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي.

يشار إلى أن الدورة الـ5 لأيام القاهرة السينمائية أقيمت في مايو 2022، وعرضت بها العديد من الإنتاجات السينمائية العربية البارزة من مصر والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان والعراق والجزائر.

ومن الأفلام التي عرضت بالدورة الماضية الوثائقى "من القاهرة" إخراج هالة جلال، والوثائقى "من وإلى مير" إخراج ماجى مرجان، ومن لبنان، عرضت افلام "كوستا برافا" إخراج مونيا عقل، و "البحر أمامكم" إخراج إيلى داغر، وفيلم "النهر" إخراج غسان سلهب، و فيلم "دفاتر مايا" إخراج جوانا حاجى توما، و "عا أمل تيجى" إخراج جورج بيتر بربرى.