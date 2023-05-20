شكرا لقرائتكم خبر عن جاى زى وبيونسيه يبرمان صفقة قياسية فى شراء العقارات بمبلغ 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الثنائى جاى زي وبيونسيه من أغنى مشاهير هوليود، لذا لم يكن غريبًا عليهما شراء أغلى منزل في كاليفورنيا مؤخرًا مقابل 200 مليون دولار، بحسب موقع الديلى ميل، والقصر يتمتع بإطلالات خلابة على المحيط، كما يقع على مساحة 8 أفدنة، ويطل على المحيط الهادئ فى منطقة بارادايس كوف والمعروفة أيضًا باسم صف المليارديرات.

وبذلك حسب dailymail فالثنائى باتا يحملا الرقم القياسي لشراء أغلى منزل تم بيعه على الإطلاق في ولاية كاليفورنيا.



قصر بيونسيه

واحتفت المغنية بيونسيه فى شهر فبراير من العام الجارى بدخول التاريخ وتحقيق رقم قياسى جديد في حياتها المهنية بعد الفوز بجوائز جرامى Grammy خلال الحفل الأخير، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، إذ شارت متابعيها بصورة توضح فرحتها بالتتويج بالجوائز وعلقت عليها من خلال كتابة بوست مطول وجهت فيه الشكر إلى كل الفريق الذى يعمل معها.

وقالت خلال رسالتها بعد حفل Grammy: "لقد كانت رحلة لا تصدق، أتوجه بالشكر لكل الفريق، وكل من ألهمني".

كما ظهرت بيونسيه التي يطلق عليها محبوها ملكة كل العصور وهي تمسك جائزتين في حين وضعت جائزة بجوارها أثناء وقوفها بشكل مميز يعكس فرحة التتويج.