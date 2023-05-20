شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب كبير بأول عروض فيلم "بنات ألفة" بطولة هند صبرى فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل العرض العالمي الأول للفيلم التونسي "بنات ألفة" بطولة الفنانة هند صبري، والذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وسط تصفيق وترحيب الجمهور.



بنات ألفة

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه، وهو من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.

وعبرت هند صبري عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى في تاريخها بعد مشاركة فيلمها مع المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي صمت القصور في قسم نظرة َوحصوله على جائزة الكاميرا الذهبية وقتها، وهي المرة الأولى للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.



بنات ألفة

كوثر بن هنية مخرجة تونسية ولدت بسيدي بوزيد وتابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة «لا فيميس» بباريس ولتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس وقدمت فيلمها القصير الأول «أنا وأختي والشيء» وفي سنة 2010 الفيلم الوثائقي «الأئمة يذهبون إلى المدرسة» وتشارك عام 2013 في عديد المهرجانات بفيلم قصير هو «يد اللوح» الفائز بأكثر من عشر جوائز منها التانيت الذهبي من ايام قرطاج السينمائية. أما فيلمها الطويل الأول «شلاط تونس» فقد أفتتح في مهرجان كان قسم الأسيد و حاز على عديد الجوائز العالمية.