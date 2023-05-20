شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مظهر رفض المشاركة فى فيلم "الكرنك" واعتبره خيانة لجمال عبد الناصر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلاق الفرسان أحد أهم الصفات التي يتمتع بها الفنان الكبير الراحل أحمد مظهر، إضافة إلى وفائه الدائم لكل أصدقائه وأصحابه، وهذا ما دفعه للاعتذار عن تقديم شخصية "الضابط خالد صفوان" في فيلم "الكرنك"، وهو الدور الذى قدمه الفنان كمال الشناوى.

وعدم سئل فارس السينما المصرية عن سبب رفضه واعتذاره للمخرج والمنتج قال: مقدرش أعمل فيلم فيه يكون فيه إساءة لزميل دفعتى، وكان يقصد بذلك الإساءة لفترة الحكم الخاصة بزميل دفعته الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

فيلم "الكرنك" من إنتاج عام 1975 عن رواية الكرنك للأديب المصري نجيب محفوظ، ومن إخراج علي بدرخان، ويصنف فيلم سياسي، لأنه يحكي عن حالة الاستبداد السياسي والفكري والتعتيم الاعلامي الذي انتهجه نظام الحكم المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث يتناول قصة مجموعة من الشباب الجامعي منهم زينب دياب (سعاد حسني) وإسماعيل الشيخ (نور الشريف) والذين يتم اعتقالهم دون جريمة بسبب التقائهم في مقهى "الكرنك" الذي عرف عنه تجمع بعض المفكرين فيه وتعرضهم أحيانا لنقد الثورة، وهو بطولة سعاد حسني، وكمال الشناوي، وصلاح ذو الفقار، وفريد شوقي، ونور الشريف ونخبة من أكبر ممثلي السينما المصرية. فيلم الكرنك ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في السينما المصرية في القرن العشرين.