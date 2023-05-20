شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات يحيون حفل زفاف ابنة حميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم التسعينات محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر مشاركة الكابو حميد الشاعري فرحته بزفاف ابنته، وشارك أيضا النجم محمد حماقي في إحياء حفل الزفاف، كما حضر المخرج محمد سامي وحمدى بدر وأحمد سعد وأحمد أيوب وأكرم حسني ومي عمر ومصطفى شوقي ومحمد قماح ومحمد محيي وحسام حسني والإعلامية منى الشاذلى.

وكانت النجمة يسرا أول الحضور في حفل زفاف نبيلة ابنة النجم حميد الشاعرى الذى أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى، كما حضر الفنان مجدى الشاعرى شقيق الكابو والفنان هيثم نبيل وطاهر فوزى وعدد من أصدقاء العائلة وأقاربهم.

كما حضر عدد كبير من نجوم المزيكا حفل زفاف نبيلة حميد الشاعرى وعريسها شيوان، وكان في استقبالهم النجم حميد الشاعرى والد العروسة، ومن بين الحضور أيضا المنتج نصر محروس والمنتج هاني محروس وكل من النجوم عزيز الشافعى وتامر حسين وتوما وساندى وهيثم نبيل وطاهر فوزى والإعلامي أحمد خيرى وأحيا الهضبة عمرو دياب أولى فقرات الحفل.

يذكر أن احتفل النجم حميد الشاعري بعقد قران ابنته نبيلة وعريسها شيوان منذ ايام داخل إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة في إطار عائلي.