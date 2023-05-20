شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونى يعزف قداس روسينى المهيب بالأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً بقيادة المايسترو الإيطالى جاكوب سيبارى بمشاركة المغنيين السوبرانو مني رفله، الميتزوسوبرانو جولي فيظى، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 20 مايو علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج القداس الصغير المهيب للصوليست والاوركسترا احد اهم أعمال المؤلف الإيطالي الشهير جواكينو روسينى والذى وضعه عام 1863 فى صياغة غير مألوفة آنذاك لجمعها الأصوات البشرية مع الالات الموسيقية وكتب في صفحته الأخيرة رسالة يطلب فيها من الله قبوله في الفردوس .

الجدير بالذكر أن جواكينو روسيني (بيزارو1792 - باريس 1868) موسيقار إيطالى شهير، كتب أربعين أوبرا شكلت جانبا من تاريخ هذا الفن في العالم منها حلاق إشبيلية، عطيل، الكونت أوري، ويليام تل وغيرها، تميز بإحساس فريد في إبداع اللحن كما كان لأعماله وقعٌ تمثيلي مؤثر وهو ما منحه مكانة رفيعة بين جمهوره ولكنه أصيب بمرض الاضطراب الوجدانى وحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل والدته وتوفي عن عمر يناهز 76 عاما.