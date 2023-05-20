شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى.. حذر فنانة من تقديم تنازلات وعلّم محمد على كلاى كيفية الوضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت، الذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير صبرى، أحد الفنانين الين أشعوا حياتنا بهجة سواء فى برامجه التليفزيونية أو أفلامه وأغنياته، وكان رحيله محزنًا للكثير من زملائه بالوسط الفني ، وأحبابه وجمهوره الذى ترك فيهم أثرا كبيرا طيلة مشواره .

فى فيديو نادر قبل وفاته، تحدث عن فنانة قابلها ذات يوم قبل خوضها العمل الفنى، وقصت له خوفها من دخول الوسط الفني، لأنها لا تريد أن تقدم تنازلات. وكشف الفيديو أن الفنان سمير صبرى حذرها من تقديم أى تنازلات، فهناك أمثلة عديدة لفنانات نجحن دون أى تنازلات، لكنه فوجئ بعد مرور سنوات أنها قدمت تلك التنازلات التى قد حذرها منها قبل سنوات، إذ رآها ترقص على ترابيزة فى أحد الأماكن لكنه لم يكشف عن هوية تلك الفنانة، وقال خلال الفيديو: "ضحكت وقلت لها شكلك فعلا مقدمتيش أى تنازلات".

وكان أحد هذه الفيديوهات للفنان سمير صبرى وهو يتحدث عن لاعب الملاكمة العالمى محمد على كلاى، وكشف فى هذا الفيديو حيلته التى اتبعها من أجل إقناع اللاعب العالمى محمد على كلاى بتصوير حلقة معه فى برنامجه "هذا المساء" على التليفزيون المصرى، وذكر الفنان الراحل أنه قام بتعليم محمد على كلاى الوضوء والصلاة.

ورحل الفنان سمير صبرى عن عالمنا صباح الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما. وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى عزاء الفنان القدير الراحل، وذلك خلال عزاءه الذى تضمن مختلف الأطياف ممن حرصوا على المشاركة بالعزاء.