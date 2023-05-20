شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تلفت الانتباه لأدائها التمثيلى في أغنية "سيبك أنت" بتوقيع طعيمة وسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "سيبك أنت" للنجمة أنغام نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وأبرزها موقع "يوتيوب" بعد طرحها بـ 24 ساعة، وتفاعل معها الجمهور، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادى، وإخراج جمال عادل، وجذبت الأغنية الأنظار بسبب التصوير والإخراج للكليب، خاصة أن أنغام قدمت أداءً تمثيليا عالي المستوى، وتقول كلمات الأغنية:

أنا قلت أقولك أخباري .. مع انك أصلا ما سألتش

أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة

مسجونة في عالم أفكاري.. مش عايشة لكن برضه ما موتتش

تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة

سيبك انت

اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال

لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقـق نومك

ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. وف ثانية تبيع و تقوله وداع

دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

بقي ليلي بيشبه لنهاري .. والشمس بتشرق و بتغرب

والدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي

إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب

بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقيالي

سيبك أنت

تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا في دبى، مساء اليوم السبت، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.