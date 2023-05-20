شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" لأحمد داود يحصد أمس 351 ألفًا و829 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "يوم 13" لأحمد داود أمس الجمعة قائمة الإيرادات اليومية، وحصد 351 ألفا و829 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 24 مليونًا و714 ألفًا و857 جنيهًا.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.

ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويعرض في السينمات بجانب "يوم 13"، أفلام "هارلى" بطولة محمد رمضان ومى عمر ومحمود حميدة وإخراج محمد سمير، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى، و"بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وإخراج احمد عبد الوهاب.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى، وفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد، وتيام مصطفى قمر.