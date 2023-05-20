شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تسمية سمير صبري بـ ملك الأفراح وأجره في "البحث عن فضيحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان سمير صبرى الأولى، اليوم السبت 20 مايو، وقدم سمير صبرى خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام والمسلسلات والأغانى التى ما زالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامح التلفزيونية منها، هذا المساء والنادى الدولى، واستطاع سمير صبرى أن يصنع اسمه حتى أصبح ضمن قائمة نجوم جيله الذين استطاعوا أن يبنوا قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى.

ففي لقائه في برنامج "واحد من الناس" كشف الفنان سمير صبرى عن سبب تسميته بـ "ملك الأفراح" كان بسبب الموسيقار عمار الشريعى، حيث قال سمير صبري: "كنت دائم التواجد معه فى بيته، وكان يأتى منير والأبنودى وكبار النجوم، وكنت معه فى فرح وقال عمار: معانا النجم سمير صبرى.

وتابع: وقال عمار الشريعى سمير صبرى بيغنى معانا أغنية فى البيت، وكانت هذه الأغنية هي أغنية الغراب يا وقعه سودا جوزوه أحلى يمامة، وبالفعل غنيتها فى الفرح، ولقيت واحدة ست جت قالتلى إنت بتقول على ابنى غراب دى العروسة هيا اللى حداية، وحدث خلاف بين أم العريس والعروسة وروحت لعمار قلتله هتحصل خناقة.

وتابع سمير صبرى: بعد ذلك كنت أتواجد وأقدم الأفراح وأتعرف على شخصية أم العريس والعروسة، وأصبحت مشهورا جدا فى هذا الأمر، والجميع يتمنى حضورى وتقديم الأفراح، لأنى أعطى البهجة ومن هنا جاء لقب "ملك الأفراح".

وفى لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" كشف سمير صبرى عن كواليس تعاقده في فيلم "ألبحث عن فضيحة" قائلاً: "فؤجئت أنا والزعيم عادل امام وميرفت امين بطلب من المنتج الكبير جمال الليثي يطلبهم وذهبوا الية وقاموا بتوقيع العقد وكان الاجر وقته الف جنية وكان هذا الأجر أكبر قدر حصلت عليه في تلك الفترة.

وكشف الفنان سمير صبرى في لقاءه في "مساء DMC" عن إنقاذ حرب أكتوبر له من تقبي الفنانة زبيدة ثروت في نهار رمضان من خلال مشهد في فيلم "الأحضان الدافئة"، قائلا: وقت معرفتى بخبر الحرب كنت بصور فيلم "الأحضان الدافئة" مع زبيدة ثروت فى شهر رمضان، وكان المفروض الفيلم رومانسى وبيحتوى على مشهد قبلة بينى وبين زبيدة ثروت وكان المخرج عاوز يصوره الساعة 1 ظهرا وحاولت أتكلم معاه عشان الصيام نخليها بعد الفطار أو بلاش خالص، وفضلنا نتناقش لغاية لما الساعة بقت 2 الظهر، وفجأة جالنا حد بيقولنا ألحقوا الجيش بتاعنا عبر وطبعا مصدقناش في الأول".

وتابع: "قعدنا نسمع الأخبار فعلا ونسينا خالص المشهد الغرامى والتصوير وقف خالص، والإذاعة كلمونى وطلبوا إنى أروح هناك عشان هايكون في حظر تجول بعد كده، وبقيت في قمة فرحتى بالأخبار اللى بسمعها وأنا هناك في ماسبيرو".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبرى، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.