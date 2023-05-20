شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث خلال الصور الأولى من فيلم Bad Boys 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام ويل سميث ومارتن لورانس بتصوير مشاهد درامية للغاية من أحداث الجزء الرابع لفيلم Bad Boys 4 في جورجيا يوم الأربعاء الماضى، وظهر فيه النجمان اللذان يعيدان تمثيل أدوارهما كمحقق الملازم مايكل يوجين والملازم ماركوس مايلز وهما يرتدان عباءة المستشفى.

ولا يعد هذا الفيلم الوحيد للنجم ويل سميث الذى يعيد تقديمه، فهو يعمل حاليًا على تحضير الجزء الثاني من فيلم I Am Legend ، بطولة النجم العالمي ويل سميث وسيشاركه الممثل العالمي مايكل بي جوردان، فحسب ما نشر موقع الديلي ميل كشف المنتج أكيفا جولدسمان، 60 عامًا، أن العمل قد بدأ في الجزء الثاني لفيلم الخيال العلمي لعام 2007، وسيعود ويل إلى دوره كروبرت نيفيل، والذي يعمل على علاج لكارثة الزومبي في نيويورك.

ويأتي ذلك بعد رد رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصورة حول صفعة ويل سميث لكريس روك اثناء حفل جوائز الأوسكار العام الماضي.