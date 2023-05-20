شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء الفنان محمد الأدنداني يتلقون عزاءه بجوار قصر عابدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم عزاء الفنان محمد الأدندانى اليوم فى شارع الزير المعلق بجوار قصر عابدين بحضور أصدقائه.

وكانت أسرة محمد الأدنداني تلقت العزاء أيضًا الثلاثاء الماضي بشارع العطارين بالإسكندرية بجمعية توماس وعافية وأدندان النوبية.

وتوفي محمد الأدندانى يوم الإثنين 15 مايو، وهو من مواليد عام 1941، بدأ حياته الفنية كومبارس في عدد من الأعمال، ثم قدم أدوارًا عديدة من أشهرها فيلم "أربعة في مهمة رسمية" مع الراحل أحمد زكى، وفيلم "البيه البواب"، ومسلسل "حكاية ميزو" مع الراحل سمير غانم.

عُرف الفنان محمد الأدنداني، وهو في عمر الرابعة عشرة بتقديم مونولوجات إسماعيل ياسين، بعد ذلك درس العلاقات العامة، وعمل في بدايته كومبارس، ثم كبرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما.

أحب "الأدنداني" الفنان إسماعيل يس وفنه ومونولوجاته، واستطاع الفنان النوبي حفظها عن ظهر قلب، وقدمها في بعض الأفراح والمناسبات النوبية، وكانت تلك بداية ولادة الفنان محمد الأدنداني، الذي حفر بأدائه وطلته البسيطة ملامحه في أذهان المشاهدين.

انضم محمد الأدنداني بعد ذلك إلى فرقة المسرح النوبى السودانى الحديث، وكان مقرها بشارع قصر النيل، وكان يقدم المونولوجات والأغانى والرقص الفلكلورى النوبى والسودانى، وقدم المسرحيات ذات الفصل الواحد، وأصبح نجم الفرقة الأول .