شكرا لقرائتكم خبر عن الحفل السنوى لمعهد الكونسرفتوار بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الأربعاء المقبل فعاليات إقامة الحفل السنوى لمعهد الكونسرفتوار التابع لأكاديمية الفنون المصرية.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: "إن معهد الكونسرفتوار من الأدوات الثقافية المهمة للدولة المصرية والتى تساهم بجهد كبير فى الارتقاء بالذوق والحس الفنى للشعب المصرى الذواق للموسيقى وللفنون".

وأضافت "جبارة": أن معهد الكونسرفتوار استطاع عبر تاريخه تقديم العديد من الأجيال المتعاقبة التى كتبت اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الموسيقى نظرًا لما تقدمه من فنون راقية وموسيقى تسمو بالروح وهى الرسالة التى يؤمن بها ويعمل على تحقيقها كل من ينتمى لذلك الصرح.

ويقام الحفل بإشراف الدكتورة نسرين رشدى عميدة معهد الكونسرفتوار، ورعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومن المنتظر أن يقدم أوكسترا الكونسرفتوار السيمفونى بقيادة المايسترو د. مجدى البغدادى.

يذكر أن معهد الكونسرفتوار تم تأسيسه عام 1959 بهدف الأرتقاء بالحس والذوق الموسيقى وإعداد جيل من الموسيقيين المتميزين القادرين على التعامل والعزف مع مختلف الآلات الموسيقية.