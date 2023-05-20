شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء جدة نور إيهاب بالحامدية الشاذلية.. وأشرف زكى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء جدة الفنانة نور إيهاب، السيدة ليلى عبد الغنى السيد، ابنة الفنان عبد الغني السيد، أحد أشهر نجوم الطرب في القرن الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية ، وحرص الدكتور أشرف زكي والفنانة ريهام عبد الغفور على الحضور، وكذلك أقارب وأصدقاء نور إيهاب.

وشيعت نور إيهاب جنازة جدتها بعد ظهر الخميس من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنانة ريهام عبد الغفور وخطيب نور وأقاربها.

ونعت نور إيهاب جدتها اليوم عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وكتبت: "انتقلت إلى رحمة الله جدتي الحاجة ليلى عبد الغني، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، نسألكم الفاتحة"، وبدورها حرصت ريهام عبد الغفور، على نعي الراحلة على فيس بوك وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ووالدة صديقة عمري السيدة ليلى عبد الغني السيد".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ليلى عبدالغني السيد التي رحلت عن عالمنا اليوم، وهي أحد رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور إيهاب، وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة.

وكان آخر أعمال نور إيهاب مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.







