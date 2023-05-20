شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من فيلم روبرت داونى Downey's Dream Cars توضح مدى عشقه للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المواقع العالمية عدة صور من كواليس فيلم روبرت داونى المرتقب، والذى يتعرض فيه إلى حكايات عن سياراته المعروف باقتنائها رغم ندرتها إذ أن أغلبها ما بين فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى، مثلما يظهر خلال الصور الذى نشرها موقع الديلى ميل.

وشارك نجل روبرت داوني جونيور والده خلال فيلمه المرتقب الذى يتعرض لحكايات من حياة روبرت داونى، والذى اشتهر بلعب شخصيات عديدة خلال مسيرة سينمائية طويلة، ويحمل الفيلم اسم Downey's Dream Cars، وكما أظهر البرومو يشارك فيه نجله إكستون البالغ من العمر 11 عامًا.



إحدى سيارات روبرت داونى

وكانت شركة Universal طرحت أول صور للممثل العالمى روبرت داونى جونيور من الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer، للمخرج العالمى كريستوفر نولان، ويظهر داونى جونيور بمظهر مختلف بالأبيض والأسود.



إحدى السيارات

فيلم Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم الفيلم للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.