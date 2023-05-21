شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود: احترمنا عقل الجمهور فى "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم أحمد داود بأن من أسباب نجاح فيلم "يوم 13" أنه وصناع العمل احترموا عقل الجمهور، الذي عندما ذهب إلى السينما وجدوا فيلمًا جيدًا أخلص فيها أبطاله بشدة.

وأضاف أحمد داود لـ ”الخليج 365”: فيلم "يوم 13" يندرج تحت تصنيف أعمال التشويق والإثارة وليس رعبًا بشكل دقيق، والجمهور بشكل عام يذهب إلى الأفلام الجيدة.

ويرى أحمد داود أنه لا صحة لمقولات مثل "هذا ليس ذوق الجمهور"، أو "ذلك العمل لا يصلح للعرض في مواسم الأعياد"، مشيرًا إلى أن ذلك ليس صحيحًا على الإطلاق والحكم في النهاية يتعلق بجودة العمل.





قصة فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما.