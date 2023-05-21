شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم ومحمد صلاح آدم فى عزاء جدة نور إيهاب بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان منير مكرم والفنان محمد صلاح آدم على حضور عزاء جدة الفنانة نور إيهاب، السيدة ليلى عبد الغنى السيد ابنة الفنان عبد الغني السيد، أحد أشهر نجوم الطرب في القرن الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك عقب صلاة المغرب، كما حرص كذلك الدكتور أشرف زكي والفنانة ريهام عبد الغفور على الحضور.

وشيعت نور إيهاب جثمان جدتها بعد ظهر يوم الخميس الماضي من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنانة ريهام عبد الغفور وخطيب نور وأقاربها.

نور ايهاب نعت جدتها اليوم عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وكتبت: "انتقلت إلى رحمة الله جدتي الحاجة ليلى عبد الغني، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، نسألكم الفاتحة"، وبدورها حرصت ريهام عبد الغفور، على نعي الراحلة على فيس بوك وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ووالدة صديقة عمري السيدة ليلى عبد الغني السيد".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ليلى عبد الغني السيد التي رحلت عن عالمنا اليوم، وهي أحد رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور إيهاب، وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة.

وكان آخر أعمال نور إيهاب مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور إيهاب، محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.