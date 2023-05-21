هذه الطفلة التي يحملها سمير غانم هي من أشهر النجمات حاليًا في مصر.. خمنوا من تكون؟!

كتب امير فتحي في الأحد 21 مايو 2023 02:43 صباحاً - نشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لطفلة صغيرة يحملها الفنان الراحل سمير غانم، قيل أنها أصبحت فنانة شهيرة من أبرز فناني جيلها وقد قامت سابقًا بنشر هذه الصورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام لتسترجع ذكرياتها مع الفنان الراحل.

إنها الفنانة الشابة “هبة مجدي” التى كشفت عن عدة صور لها منذ طفولتها جمعتها بالنجم الكبير الراحل سمير غانم، مؤكدة أنها ذكريات لا تنسى، داعية له ولوالدها بالرحمة والمغفرة.

صورة من طفولة هبة مجدي مع سمير غانم

ونشرت «هبة» صورتين عبر حسابها بموقع إنستجرام، الأولى حملها الفنان الراحل سمير غانم، والصورة الأخرى كانت يحملها والدها وبجوارهما الراحلان جميل راتب وسمير غانم، صحبتهما بتعليق: “ذكريات لا تنسى.. سمير غانم وجميل راتب وبابا حبيبى.. فى الجنة يا رب”.

صورة من طفولة هبة مجدي مع الراحل سمير غانم

: فنانة منذ نعومة أظافرها

بدأت الفنانة المصرية هبة مجدي حبها للفن منذ نعومة أظافرها، حيث تعلمت فن الباليه، وظهرت في عدد من برامج الأطفال والمسابقات، ومن هنا بدأ عشقها للكاميرا، كما شاركت وهي طفلة في فوازير «عمو فؤاد رايح يصطاد»، والتي كان يقدمها الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس، وتعلقت هبة بالتمثيل منذ نعومة أظافرها.

أول تجربة تمثيلية :

أول أعمال هبة مجدي التلفزيونية كانت من خلال مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي، وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضاً في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضاً مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

إنطلاقة هبة مجدي:

انطلاقتها الحقيقية كانت في مسلسل (أنا وهؤلاء) مع الفنان الكبير محمد صبحي في عام 2005، وتبعه مسلسل (الفريسة والصياد) مع الفنان ممدوح عبد العليم والمخرج خيري بشارة، وفي السنوات الأخيرة كثفت هبة من نشاطها التلفزيوني، مما جعلها من أبرز الوجوه التلفزيونية على الساحة.

تجربتها مع تقديم البرامج:

خاضت هبة مجدي تجربة تقديم البرامج في عام 2012 في البرنامج العائلي ملكة المطبخ. تجربتها في المسرح صغيرة جدًا واقتصرت على مسرحية ليلى من ألف ليلة للمخرج محسن حلمي في عام 2015، ومسرحية الملك لير في عام 2019.

هبة مجدي ومحمد محسن:

في عام 2016 تزوجت هبة مجدي من المطرب والملحن المصري محمد محسن، وقالت هبة مجدي عنه : “زوجي بيحب الأطفال جدًا” ؛ كما أضافت أن زوجها المطرب محمد محسن يشاركها برأيها فى الأغنيات، قائلة: “محمد لو عاجباه أغنية بيبعتهالى أسمعها عشان ياخد رأيى، وسكته فى الغنا جديدة عليا.

أبناء هبة مجدي ومحمد محسن:

يُذكر أن هبة مجدي رزقت بابنها موسى يوم 20 سبتمبر من العام 2021، واستلهمت اسمه من اسم مسلسل “موسى” الذي عرض بموسم رمضان لنفس العام من بطولة النجم محمد رمضان، وتعمدت هبة وقتها إخفاء حملها.

وفي 22 أبريل/ نيسان 2017، رزقت هبة مجدي ومحمد محسن بمولودتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم “دهب”، وعانت حينها الفنانة المصرية من اكتئاب الحمل وقالت هبة مجدي عنها :”دهب بنتى 4 سنين ونص ومرتبطة بأبوها جدًا”.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي:

يذُكر أن أخر أعمال هبة مجدي المداح وتدور قصة مسلسل “المداح 3 .. أسطورة العشق” حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع فيحبفتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات

وعبرت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها فى مسلسل “المداح 3″، عبر لقاء تليفزيوني ببرنامج انسيدر بالعربي .

وقالت هبة مجدي: “سعيدة جدًا بردود أفعال الجمهور حول شخصيتي فى المسلسل، ومازالت شخصية رحاب تسيطر عليا بعد انتهاء العمل فى حياتي الشخصية، خاصة أنها أم وكانت ترتبط ارتباط كبير بابنها ” .

أبطال جدد في المداح 3

شارك في “مسلسل المداح.. أسطورة العشق” مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر الفنان خالد زكى فى العمل.

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